Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 36 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus. In aceeasi perioada, trei persoane infectate cu COVID-19 au murit. Cele 36 persoane infectate din Timis sunt din: Timișoara – 19; Lugoj, Giroc, Dumbravița, Sanandrei – cate doua; Faget, Gataia, Padureni,…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in Timil, a fost de 36, dupa cum urmeaza: Timișoara – 19, Lugoj – 2, Giroc – 2, Dumbravița – 2, Sanandrei – 2, Faget – 1, Gataia – 1, Padureni – 1, Giarmata – Vii (Ghiroda) – 1, Butin (Gataia) – 1, Dudeștii Noi […] Articolul Noi focare de…

- Județul Timiș a ajuns la 3.706 de imbolnaviri cu noul coronavirus. Ieri, autoritațile au raportat 65 de cazuri noi (30 in Timișoara, patru in Dumbravița, cate trei la Dudeștii Vechi, respectiv Giroc, Sannicolau Mare și Recaș, ... The post Timișul a depașit 3.700 de imbolnaviri. Din ce localitați sunt…

- Prefectura Timiș a transmis ca, in județ, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 57 de cazuri noi de coronavirus, din 1.880 de teste efectuate. Cele 57 de persoane sunt din Timișoara – 38, Giroc – 2, Chișoda (Giroc) – 2, Babșa (Belinț) – 2, Giarmata Vii (Ghiroda) – 1, Giarmata – 1, Sacalaz […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 75 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.772 de teste efectuate. Dintre noile cazuri, șapte sunt cadre medicale. Cele 75 de persoane sunt din Timișoara – 34, Dumbravița –…

- In topul negru al cazurilor noi de coronavirus, Timișoara ocupa, de departe, prima poziție. Este urmata, la distanța, de Lugoj, Șag, Dumbravița și Sanandrei. In alte localitpți ale județului a fost inregistrat cate un singur ... The post Localitați din Timiș afectate de coronavirus. Unde s-au inregistrat…

- In topul negru al cazurilor noi de coronavirus, Timișoara ocupa, de departe, prima poziție. Este urmata, la distanța, de Lugoj, Șag, Dumbravița și Sanandrei. In alte localitpți ale județului a fost inregistrat cate un singur ... The post Localitați din Timiș afectate de coronavirus. Unde s-au inregsitrat…

- Noul bilanț indica 1.269 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 38 decese. Trei persoane decedate nu aveau comorbiditați. In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au inregistrat 37 de cazuri noi – Timișoara – 17, Lugoj-7, Covaci ( Sanandrei) – 3, Giroc-1, Dumbravița-1, Moșnița Noua-1, Deta…