- Investiție de 1,3 milioane de lei intr-una dintre cele mai mici comune din Romania. Cu toate ca aici locuiesc 80 de persoane, toate trecute de prima tinerețe, majoritatea in varsta de 60 de ani, autoritațile vor sa le faca piste pentru biciclete. Nu au utilitați, iar ulițele satului nu sunt asfaltate,…

- Primaria Sectorului 5 anunta ca a depus o cerere de finantare la Administratia Fondului pentru Mediu, in valoare totala de 53,5 milioane lei, pentru amenajarea de piste pentru biciclete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sumele mari din Planul Național de Redresare și Reziliența destinate amenajarii de piste de biciclete tenteaza administrațiile locale, inclusiv pe cea a municipiului Suceava. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca municipalitatea intenționeaza sa amenajeze 32 de kilometri de piste de ...

- Cei 25 de kilometri de piste de biciclete nu sunt inca finalizați, iar termenul limita a fost sfarșitul verii. Consiliul Local iși vor da acordul pentru a suplimenta valoarea contractului ce revede amenajarea a 26 de kilometri de piste pentru biciclete. Valoarea totala a investiției fara TVA aprobata…

- Ștefan Ilie (PNL), primarul municipiului Tulcea, a postat, vineri, pe pagina sa oficiala de Facebook, un mesaj unde susținea ca declarațiile celor care spun ca intreruperea iluminatului public, din motive financiare, reprezinta masuri populiste. ”Primarii care fac aceste declarații nu iau in calcul…

- Consiliul Local al Sectorului 6 vrea sa preia in administrare Bulevardul Doina Cornea si Soseaua Cotroceni, in vederea amenajarii unor piste pentru biciclete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Guvernul francez intentioneaza sa cheltuiasca inca 250 de milioane de euro in cadrul unui proiect pe mai multi ani menit sa incurajeze mersul cu bicicleta si sa construiasca infrastructura in acest sens, scrie The Local preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au verificat peste 20.000 de contribuabili in primele 8 luni ale anului, fiind estimate implicatii fiscale si aplicate sanctiuni contraventionale in suma totala de 677 milioane de lei, a anuntat, luni, presedintele Agentiei Nationale de Administrare…