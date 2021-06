Angajatii Apple au primit pe mail, direct de la CEO-ul Tim Cook, planurile companiei privind programul de lucru valabil din toamna, cand deja multi dintre acestia vor fi vaccinati, iar transmiterea virusului nu va mai fi o problema. Astfel, incepand din septembrie, angajatii Apple vor veni la birou trei zile pe saptamana si vor putea lucra de acasa in alte doua zile. Cei care nu vor sa lucreze deloc de acasa, nu vor fi opriti sa vina in fiecare zi la birou. Lunea, martea si joia vor fi zilele in care angajatii companiei vor trebui sa lucreze de la birou. Acestia vor putea, daca vor, sa lucreze…