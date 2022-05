Cu doar cateva zile in urma, analistul Ming-Chi Kuo spunea ca exista sanse mari ca Apple sa lanseze anul viitor primul iPhone care foloseste USB-C pentru alimentare si transfer de date, in locul portului proprietar Lightning. Acum, Bloomberg scrie ca Apple deja testeaza un prim iPhone cu USB-C. Informatia pare sa sustina afirmatia analistului chinez, care crede ca primul iPhone cu USB-C va fi lansat anul viitor. Apple, insa, se pare ca nu se va opri doar la iPhone, ci isi va dota, treptat, si alte produse si accesorii cu USB-C, care va lua locul Lightning in ecosistemul companiei. Trecerea la…