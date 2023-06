Atacurile erau declansate prin iMessage, iar pentru ca acestea sa aiba succes nu era necesara vreo actiune din partea utilizatorului. Cele trei instalau un spyware numit Triangulation. Hackerii obtineau acces la kernel-ul sistemului de operare prin instalarea unui cod in memorie, explica cei de la Kaspersky. Din aceasta cauza, orice urma disparea dupa restartarea dispozitivului. Atacurile au inceput in 2019 si in sunt inca in curs de desfasurare, sustine compania rusa de securitate, care a fost, la randul ei, atacata si infectata in acest fel. Agentia de spionaj rusa FSB sustine ca aceste vulnerabilitati…