Apple repară două găuri de securitate exploatate de Pegasus Expertii in securitate cibernetica de la Citizen Lab au descoperit doua noi gauri de securitate in sistemele de operare folosite de produsele Apple si le-au raportat gigantului american. Apple a lansat un update prin care sunt rezolvate cele doua probleme, mentionand faptul ca acestea erau deja folosite de spyware-ul Pegasus si ca hack-urile erau posibile fara actiunea utilizatorului. Prima vulnerabilitate ducea la compromiterea dispozitivelor in urma trimiterii unei imagini modificate special. Cealalta deschidea calea atacului cu ajutorul unui atasament, la fel, special modificat. Erau vulnerabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

