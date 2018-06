Apple va lansa in septembrie o aplicație numita Screen Time gandita sa arate in detaliu cat stau oamenii pe telefon și ce fac, ideea fiind de a-i determina sa petreaca mai puțin timp privind la ecran. Aplicația va permite parinților sa monitorizeze ușor ce fac copii pe internet și va fi posibil sa pui limite de utilizare. Dependența de telefon este un subiect tot mai des discutat, pentru efectele pe care le are in randul tinerilor, iar in ianuarie, un grup de investitori cereau Apple sa ia masuri pentru a limita timpul pe care tinerii il petrec privind la ecran.