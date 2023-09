Apple lansează iPhone 15 Pro şi 15 Pro Max, cu cameră telephoto cu zoom optic 5X, port USB-C Apple a anuntat pe 12 septembrie noua serie de telefoane iPhone 15, aducand o cantitate destul de generoasa de inovatie in special pe modelele iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max au acum camere sueperioara, port USB-C si procesor de 3 nanometri. Variantele Pro de iPhone 15 se bucura de porturi USB-C cu standard USB 3.0 si cu viteze de pana la 10 Gbps. Designul implica muchii mai subtiri pentru ecran si un contur mai accentuat al marginilor. Rama din otel este inlocuita de una din titaniu, pentru a scadea greutatea si a pastra rezistenta. Titaniul de aici e acelasi de la roverul de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a prezentat noua serie de smartphone-uri iPhone 15 marti seara, in cadrul evenimentului intitulat Wonderlust. Seria iPhone 15, compusa din patru modele, a fost vedeta evenimentului organizat de Apple marti seara si transmis online pe propriul website si pe YouTube. Mai mult ca oricand, accentul…

- Te ajuta sa schimbi energiile din locuințaCu ajutorul portocalelor poți prepara smoothie-uri delicioase, profitand de cantitatea enorma de vitamina C pe care o ofera. Dar, de asemenea, conform Feng Shui, va fi vital sa schimbam energiile locuinței noastre, mai ales in camera.Simbol al abundenței, fericirii…

- Te ajuta sa schimbi energiile din locuințaCu ajutorul portocalelor poți prepara smoothie-uri delicioase, profitand de cantitatea enorma de vitamina C pe care o ofera. Dar, de asemenea, conform Feng Shui, va fi vital sa schimbam energiile locuinței noastre, mai ales in camera.Simbol al abundenței, fericirii…

- Clubul Rotary Baia Mare 2005, in parteneriat cu Primaria Cicȃrlau, inaugureaza vineri, 25 august, de incepand cu ora 18.00, cea de-a saseaa sala de haloterapie din Maramures. Locatia noii saline este in sala laterala a Caminului Cultural „Nicolae Sabau” din Cicȃrlau si este dedicata in special copiilor,…

- Suntem la mai putin de o luna distanta de debutul seriei iPhone 15 si e momentul propice pentru… zvonuri despre iPhone 16. Ce e drept am mai avut scapari pentru aceste telefoanele din 2024 recent, dar acum apar si detalii noi. Se pare ca iPhone 16 Pro si iPhone 16 Pro Max vor avea suport Wi-Fi 7 si…

- Luna trecuta, in presa a aparut informația ca Remus Truica, fostul șef de cabinet al lui Adrian Nastase ar locui intr-o vila de lux cu aer condiționat la Penitenciarul Jilava. Conducerea penitenciarului a organizat in replica Ziua Porților Deschise și a permis jurnaliștilor și publicului sa arunce un…

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Oana Monea s-a strecurat in timpul nopții in camera lui Marius Moise și acesta a avut o reacție neașteptata. Camerele de filmat au surprins totul.

- OnePlus nu a dezvaluit teasere doar pentru OnePlus Nord 3, ci si pentru OnePlus Nord CE 3, iar cele doua au sanse mari sa debuteze la pachet in iulie. OnePlus Nord CE 3 5G are procesorul si o nuanta confirmata, ba chiar si un pret. 280 de euro ar urma sa fie pretul de pornire pentru OnePlus Nord CE…