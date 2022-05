Apple iPhone 15 are portul USB-C confirmat de doi analişti reputaţi A revenit teoria portului USB-C pe iPhone, de aceasta data asociat lui iPhone 15. Din 2017 incoace auzim anual ca a venit momentul acestei mutari din partea Apple, dar ea nu se mai concretizeaza. Acum, cu presiunea UE Apple e fortata sa faca marea schimbare, confirmata de doi mari analisti. Analistii Ming-Chi Kuo si Mark Gurman de la Bloomberg au confirmat aceasta decizie, care mai vine la pachet cu una mare: Apple trece la camera periscop odata cu iPhone 15 Pro. E posibil ca acelasi model sa treaca si la un design frontal fara breton sau decupaje de vreun fel, desi situatia nu e clara inca. iPhone… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

