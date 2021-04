Apple Arcade primeste o infuzie masiva de jocuri

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a adaugat peste 30 de jocuri in cadrul serviciului Arcade. In fruntea listei se gaseste Fantasian, noua vedeta a lui Hironobu Sakaguchi, creatorul seriei Final Fantasy. Alaturi de acesta, se numara jocuri precum NBA 2K, The Oregon Trail si World of Demons. Cu aceeasi ocazie, jocurile din Apple…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a spus ca exista o subraportare a reacțiilor adverse post-vaccin in Romania. De asemenea, acesta a precizat și ca se lucreaza in prezent la o platforma pentru a face mai simplu procesul prin care persoanele…

- Platforma online Reddit, de conținut generat de utilizatori și dezbateri, crește cea mai recenta runda de finanțare (serie E) cu 116 milioane de dolari și ajunge astfel la o investiție de 367 milioane de dolari, scrie TechCrunch.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Abundența de noi opțiuni vine dupa investiții de miliarde de dolari in populara platforma online care s-a dezvoltat mult in perioada de lockdown. Platforma a comunicat deocamdata datele de lansare decat in cazul catorva filme, toate programate intre ianuarie si jumatatea lunii martie. Pieces of a Woman…

- Platforma IT in care sunt depuse dosarele pentru schemele de ajutor de stat COVID-19 a fost imbunatatita in asa fel incat acestea sa fie procesate mai rapid, iar numarul celor care se vor ocupa de procesarea dosarelor de rambursare a fost suplimentat, a scris ministrul Economiei, Claudiu Nasui, pe…

- Hyperhuman primește o investiție de 500.000 de euro cu scopul de a crea o platforma digitala pentru publicarea și monetizarea de conținut pentru industria de fitness. Runda a fost condusa de EGV, cu participarea Sparking Capital și Simple Capital. Startup-ul românesc este fondat de unul dintre…

- Combinatul Azomures a anuntat, vineri, ca un nor de culoare brun-roscat a fost degajat in zona platformei din cauza opririi de urgenta a unor instalatii, in urma unei avarii din sistemul national de transport al energiei electrice. "Avaria din sistemul national de transport al energiei…