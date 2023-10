Apple ar vrea să cumpere drepturile pentru difuzarea Formulei 1 Apple ar fi dispusa sa plateasca doua miliarde de dolari pe an pentru a dobandi drepturile exclusive de streaming pentru Formula 1, sustin surse citate de revista Business F1. Posibila viitoare propunere Apple ar aduce pentru Formula 1 aproximativ dublul banilor pe care aceasta ii primeste in prezent pentru drepturile globale de distributie. Chiar daca o intelegere in acest sens va fi pecetluita, Apple ar trebui sa astepte cativa ani pana cand contractele actuale vor expira si va ajunge sa detina drepturile exclusive. Din aceasta cauza, compania ar fi dori un contract in care suma platita si disponibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formula 1 ar putea reprezenta urmatorul mare eveniment sportiv distribuit prin Apple TV+, dupa MLS, gigantul american parand sa fie pregatit sa investeasca in jur de doua miliarde de dolari pe an.Apple ar fi dispusa sa plateasca doua miliarde de dolari pe an pentru a dobandi drepturile exclusive…

- Managerul general echipei Ferrari, Frederic Vasseur, a vorbit despre prietenia pe care o are cu Lewis Hamilton, in timp ce lumea Formulei 1 il așteapta pe britanic sa semneze un nou contract cu Mercedes Inceputul a fost undeva, in urma cu 16-17 ani. Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, a caștigat…

- Șeful Biroului Președintelui de la Kiev, Andri Ermak, reprezentanți ai guvernului și membri ai legislativului de la Kiev au avut o intalnire cu diplomați din 58 de state, in cadrul careia au purtat discutii despre Formula de pace propusa de catre presedintele Volodimir Zelenski, scrie, sambata, agentia…

- Trapperul Gheboasa a fost amendat la cateva zile de la concert de jandarmii clujeni pentru "proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare" in timpul reprezentatiei din cadrul festivalului UNTOLD.

- Ucraina continua sa pregateasca cea de-a doua reuniune la nivel de consilieri de securitate naționala și consilieri politici ai liderilor de stat in Arabia Saudita. Aceasta va fi consacrata principiilor-cheie ale pacii pe baza Formulei de pace a președintelui Vladimir Zelenski. Despre aceasta relateaza…

- Casa deținuta de Emerson Fittipaldi in Soiano, langa lacul Garda, in provincia italiana Brescia, a fost jefuita marti, a anunțat politia italiana, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de News.ro.Hotii au furat din casa fostului campion de Formula 1 obiecte in valoare de 250.000 de euro,…

- Brad Pitt a fost vazut in echipament de pilot pe circuitul Silverstone, duminica, inainte de Marele Premiu al Marii Britanii unde au fost turnate scene dintr-un viitor lungmetraj despre lumea Formulei 1 in care va juca actorul american. Starul de la Hollywood si colegul sau de platou Damson Idris au…

- Atenția hollywoodiana al lui Brad Pitt pentru Formula 1 va duce popularitatea deja in creștere a acestui sport la un alt nivel, a prezis joi Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial.Filmul inca fara titlu al actorului este filmat la Silverstone in acest weekend, in timpul Marelui Premiu al Marii…