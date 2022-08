Desi nu este o companie care sa traiasca din reclame, precum Google si Facebook, iar de multe ori chiar a pozat intr-un opozant al acestui model de business din cauza implicatiilor avute asupra intimitatii utilizatorilor, Apple a decis sa creasca semnificativ focusul pe reclame. Gigantul american si-ar fi fixat ca obiectiv, conform Bloomberg, cresterea semnificativa a veniturilor din reclame. De la 4 miliarde de dolari pe an, sefii companiei vor sa ajunga la venituri anuale de doua cifre din publicitate. In acest scop, Apple ar urma ca in curand sa afiseze reclamele in propriile aplicatii, aplicatii…