Apple ar putea folosi procesoare mai vechi pe unele modele iPhone 14 Apple e cap de afis la inceput de saptamana, intre sosirea lui iOS 15.4 si oprirea productiei iPhone la fabricile Foxconn din cauza Covid. Aflam si cateva detalii despre seria iPhone 14, dar nu toate pozitive. Aflam spre exemplu ca Apple va folosi procesoare last gen pe unele dintre modelele iPhone 14, o mutare fara precedent pentru compania din Cupertino. Ar putea fi justificata de criza componentelor, care tocmai e pe cale sa devina mai grava, pe fondul crizei de gaz neon din Ucraina. Acel gaz e vital pentru productia de cipuri, iar cele 2 fabrici din Ucraina care produc 50% din stocul global… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

