Apple ar fi renunțat la actualizarea butonului pentru iPhone 15 Acțiunile furnizorului Apple, Cirrus, au scazut dupa ce un raport al analistului Ming-Chi Kuo a afirmat ca viitorul iPhone 15 Pro nu va utiliza tehnologia haptica a Cirrus atat de mult pe cat se aștepta inițial. Tehnologia și piesele Cirrus ajuta la alimentarea sistemelor tactile haptice ale Apple, care au fost folosite pentru a inlocui butoanele fizice, cum ar fi butonul home de pe unele iPhone-uri, cu butoane sensibile la atingere care imita modul in care se simte atingerea fizica unui buton. Relația Cirrus cu „cel mai mare client” al sau, recunoscut pe scara larga ca fiind Apple, a furnizat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

