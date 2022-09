Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat seria Watch Series 8, o noua iterație care include un nou senzor de temperatura, despre care Apple spune ca iși duce angajamentul fața de sanatatea femeilor mai departe. Seria 8 a Apple Watch include, de asemneea, doi noi senzori de mișcare pentru a detecta daca ați fost intr-un accident…

- Cea mai importanta prezentare a anului pentru Apple este programata miercuri, 7 septembrie, de la ora 20.00, ora Romaniei, la Steve Jobs Theater, in campusul companiei de la Cupertino, statul american California. Compania va dezvalui, cel mai probabil, urmatoarea sa generație iPhone, relateaza Bild…

- Angajatii, care au discutat cu CNBC sub rezerva anonimatului, au spus ca, deoarece li s-a cerut sa se intoarca la birouri, notificarile referitoare la infectari apar in mod regulat in casutele lor de e-mail. Angajatii reactioneaza cu frustrare si meme. Compania a inceput in aprilie sa solicite majoritatii…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au finalizat depunerea la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a unei cereri de autorizare de utilizare in regim de urgența a unei doze de rapel a vaccinului adaptat cariantei Omicron a coronavirusului. Cererea respecta indrumarile FDA…

- Principalele burse europene au incheiat tranzactiile de miercuri in urcare, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1%, sustinut de cresterea actiunilor din sectorul de retail cu 3%, in timp ce majoritatea sectoarelor au avut o evolutie pozitiva, dupa date privind temperarea inflatiei in…

- Pe o strada aglomerata din centrul orașului chinez Shenzhen, un taxi se deplaseaza fara șofer, navigand printre pietoni și traficul dezordonat. Noile reguli inseamna ca o suta de vehicule care se conduc singure pot circula in mod legal pe șosele – inclusiv „robotaxi”. Robo-taxiul se deplaseaza printre…

- Pentru prima data in Statele Unite ale Americii, o companie farmaceutica a cerut sa i se permita sa vanda pilule contraceptive fara rețeta de la medic, la doar cateva saptamani dupa ce Curtea Suprema a anulat dreptul constituțional la avort, scrie BBC . Compania HRA Pharma, cu sediul la Paris, spune…

- Compania a solicitat Administratiei pentru Alimente si Medicamente aprobarea Paxlovid pentru tratarea de Covid-19 a pacientilor vaccinati si nevaccinati care prezinta un risc ridicat sa faca forme grave de boala. Cererea corespunde cu actuala autorizatie de urgenta pentru acest medicament, care acopera…