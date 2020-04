Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, in timpul pandemiei: E o miscare isteata sau disperata?

Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, in timpul…

Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, intr-o perioada in care lumea se confrunta cu o criza dubla, in contextul pandemiei de COVID-19: una sanitara si una economica. Prin urmare, a fost o miscare isteata sau disperata?



Sa ne uitam la cateva aspecte:



Smartphone-ul companiei americane va fi pus in vanzare incepand cu 24 aprilie, iar precomenzile pot fi facute de pe 17 aprilie.Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump a transmis ca SUA se vor redeschide dupa 30 de zile de izolare totala.Pe de alta parte, China - una dintre cele mai importante piete…