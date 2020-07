Stiri pe aceeasi tema

- La sapte luni de la numirea sa ca antrenor principal al Politehnicii Timisoara, Octavian Benga a fost reconfirmat pe banca tehnica a alb-violetilor, noul contract semnat de acesta intinzandu-se pe o durata de doi ani... The post Octavian Benga, inca doi ani pe banca Politehnicii Timisoara appeared first…

- Criza actuala va genera aparitia de oportunitati imense de inovare si va forta renasterea multor industrii, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Valentin Ionescu, director Directia de Strategie si Stabilitate Financiara in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). “Criza…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus din Romania a ajuns miercuri la 11.978, dupa raportarea a 362 de cazuri noi. Pana astazi, 29 aprilie... The post Coronavirus in Romania: 362 de cazuri noi de imbolnavire, bilanțul a urcat la 11.978. 3.569 de persoane au fost declarate vindecate. Record de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa ședința de la Cotroceni, ca școlile nu se vor mai redeschide pana la toamna, anunțand cateva excepții:... The post Scolile nu se mai redeschid, dar, totusi, exista si exceptii in care elevii vor merge la pregatire appeared first on Renasterea banateana…

- In timp ce, la nivel național, numarul imbolnavirilor din cauza coronavirusului este pe un trend descendent, se inregistreaza, din pacate, noi decese cauzate de temuta maladie. Cele mai recente date arata ca doi aradeni și o persoana din județul Hunedoara au ... The post Trei persoane din vestul țarii,…

- Austria planuiește o cursa feroviara care sa treaca saptamanal prin Ungaria catre Romania pentru a aduce muncitori necesari... The post Austria va lua muncitori din Romania, pentru sistemul de ingrijire, cu un tren de noapte saptamanal. Timisoara va fi conexiunea directa appeared first on Renasterea…

- Avand in vedere continuarea lucrarilor de inlocuire a finisajelor trotuarelor din zona centrala, lipsa de raspuns din partea reprezentanților primariei la sesizarile venite din partea asociațiilor profesionale, a Direcției Județene pentru Cultura Timiș și a .... The post „Facerea trotuarelor” din Timișoara,…

- Gabriel Canu, jucator care a activat in doua perioade in fotbalul timisorean, prima data intre 2005 si 2008, apoi in intervalul 2014-2018, agatandu-si ghetele-n cui de la ACS Poli, a dezvaluit lucruri extrem de interesante in cadrul emisiunii GSP Live, moderata de Costin Stucan. The post Dezvaluirile…