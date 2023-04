Stiri pe aceeasi tema

- China poate juca un "rol major" in sensul gasirii unui parcurs pentru reinstaurarea pacii in Ucraina, a afirmat miercuri, in cursul vizitei de stat la Beijing, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, anunța Mediafax."Datorita relatiei stranse cu Rusia, reafirmata in ultimele zile" prin vizita presedintelui…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat joi ca va organiza, in parteneriat cu Varsovia si Kiev, o conferinta care sa ajute la localizarea copiilor din Ucraina rapiti de Rusia si la aducerea lor inapoi, informeaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat joi ca va organiza, in parteneriat cu Varsovia si Kiev, o conferinta care sa ajute la localizarea copiilor din Ucraina rapiti de Rusia si la aducerea lor inapoi, informeaza AFP, citat de Agerpres."Este o amintire oribila a celor mai intunecate…

- O ancheta efectuata de ONU a constatat ca Rusia a comis „o gama larga de crime de razboi” in Ucraina, relateaza Sky News . Printre acestea se numara tortura, uciderea civililor in afara luptelor și deportarea copiilor, se mai menționeaza in raport. Comisia internaționala independenta de ancheta privind…

- Hackerii ruși au incercat sa fure peste doua milioane de lire sterline din conturile bancare ale unor locuitori din Mariupol, susțin ucrainenii. O grupare din Rusia este acuzata ca a spart conturile bancare ale locuitorilor morți și deportați din orașul Mariupol, ocupat de ruși in prima parte a razboiului…

- Un total de 16.220 de copii ucraineni au fost deportati din tara de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in Ucraina, de la a carei declansare se va implini un an la 24 februarie, a informat luni Biroul ombudsmanului ucrainean, citat de EFE, conform Agerpres.

- Rusia incalca „principiile fundamentale de protecție a copiilor” prin faptul ca le ofera copiilor ucraineni pașapoarte rusești și ii da in adopție, a declarat agenția ONU pentru refugiați, potrivit Sky News, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, la 24 februarie 2022, oligarhii ruși au transferat active financiare copiilor și partenerilor lor de afaceri pentru a evita sancțiuni, conform unui raport al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, biroul din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA). In…