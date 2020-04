Stiri pe aceeasi tema

- Italia a ales o aplicatie pentru depistarea contactelor unei persoane bolnave in lupta sa impotriva epidemiei de COVID-19, care va fi folosita in scurt timp in mai multe regiuni, potrivit Agerpres. Domenico Arcuri, comisarul guvernului italian pentru criza COVID-19, a semnat joi seara un decret pentru…

- Totalul deceselor, inregistrate de la inceputul epidemiei in peninsula, a ajuns la 15.887. In prezent, 91.246 de persoane sunt bolnave. Un numar de 21.815 oameni s-au vindecat (819, in ultimele 24 de ore). Autoritatile din regiunea Lombardia, cea mai afectata de criza sanitara, au pus…

- Angela Campean este unul dintre numeroșii medici romani care au ales sa profeseze in strainatate. A ajuns cu ani in urma intr-un spital din Milano. Astazi, vede zilnic moartea cu ochii, "ceva ce doar in filmele SF gasești". Autoritatile italiene nu au luat masuri, desi se stia ca foarte multi turisti…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in regiunea Lombardia din nordul Italiei a crescut joi cu aproximativ 2.500, a anuntat presedintele regiunii, Attilio Fontana, citat de Reuters."Numerele de azi nu sunt bune, din pacate. A avut loc o crestere brusca fata de zilele precedente",…

- Cu toate acestea, pe fondul absenței turiștilor și datorita reducerii traficului, canalele Veneției s-au curațat, iar apa, dupa multa vreme, este limpede. Asistenta romanca din Italia: "Se moare pe capete!" Asistenta romanca, in varsta de 49 de ani, lucreaza la un spital din provincia…

- Presedintele regiunii Lombardia, principalul focar de Covid-19 in Italia, a solicitat ''masuri inca si mai drastice'' pentru stoparea raspandirii epidemiei, care a dus la moartea a 631 de persoane in aceasta tara, cele mai multe dintre victime fiind inregistrate in aceasta regiune prospera din nord,…

- Serviciile Consulatului general din Milano și ale Consulatului din Padova au fost suspendate incepand de astazi, 5 martie, in legatura cu numarul in creștere de contaminari cu virusul Covid-19 in regiunile italiene Lombardia, Veneto și Emilia Romagna, informeaza Ministerul de Externe și Integrarii Europene…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, anunta ca Uniunea Europeana are incredere deplina in autoritatile italiene si in deciziile pe care le iau cu privire la coronavirus.Cel mai recent bilant al epidemiei de coronavirus in Italia indica 130 de imbolnaviri, iar numarul deceselor…