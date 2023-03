Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de miercuri in aplicația Google Maps unde se afla exact pe traseu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul cu care urmeaza sa se deplaseze. Conform unui comunicat al Primariei Generale a municipiului București, aplicația calculeaza…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca, incepand de miercuri, aplicatia Google Maps indica locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim.

- Calatorii care folosesc mijloacele de transport public din Capitala pot vedea de miercuri in aplicația Google Maps unde se afla autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul cu care urmeaza sa se deplaseze, a anunțat primarul Nicușor Dan.Potrivit primarului, aplicația calculeaza cea mai buna ruta pe care…

- Aplicatia Google Maps indica, incepand de miercuri, 29 martie, locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea…

- Saloanele reprezinta acum adevarate oaze de relaxare, care combina cu succes momentele de rasfat cu serviciile de infrumusetare. Prin intermediul experientei complete si complexe de ingrijire oferite de profesionistii din domeniul beauty, se asigura o stare de bine ce are un impact pozitiv asupra increderii…

- Cu ocazia implinirii a 9 ani de activitate și in scopul creșterii continue a gradului de siguranța in randul cetațenilor, Departamentul pentru Situații de Urgența lanseaza astazi, in forma actualizata, aplicația DSU. Inca din aprilie 2016, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin obiectivul sau…

- O noua aplicație face furori in randul tinerilor. ChatGPT este un model de inteligența artificiala la care mulți elevi și studenți apeleaza pentru a-și rezolva temele fara a depune niciun efort.GhatGPT a ajuns sa fie utilizat de catre tot mai mulți elevi și studenți din Romania. Aplicația poate raspunde…

- Castigul financiar obtinut de romani din Pilonul II de pensii private obligatorii este mai mult decat dublu fata de actualizarea contributiilor brute doar cu rata inflatiei, pe intreaga perioada de aproape 15 ani de functionare a acestui sistem, potrivit calculelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate…