- Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, a spus la Interviurile Digi24.ro ca exista dovezi clare ca aplicația Tik Tok folosește datele intr-un mod negativ și nu recomanda instalarea acesteia. Tik Tok este o problema de siguranța naționala, a mai spus acesta.

- Naționala feminina de polo pe apa a Romaniei joaca, pentru a doua oara in istoria sa, la Campionatul European, ce se desfașoara in orașul olandez Eindhoven, intre 3-15 ianuarie. Tricolorele, antrenate de Ionuț Cismaru și Pavel Popescu, sunt in grupa C, impreuna cu: Serbia, Cehia și Turcia. Primele intalniri…