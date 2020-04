Aplicatia de videoconferinte Google Meet, gratuita pentru toata lumea

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei COVID-19 si cerintelor de distantare sociala, Google anunta ca solutia premium de videoconferinte Google Meet va fi disponibila gratuit pentru toata lumea si va fi implementata treptat in urmatoarele saptamani.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca aplicatia care permite obtinerea certificatelor de urgenta de catre companiile aflate in dificultate din cauza crizei provocate de coronavirus este functionala si poate fi accesata pe portalul prevenire.gov.ro. "De o jumatate de ora aplicatia…

- Noua editie limitata de la Dacia, denumita Go, e valabila pe toatele modele constructorului de la Mioveni. Publicatia portugheza Observator anunta ca editia limitata are un pret de pornire de 14.470 de euro pentru modelul Sandero TCe 100, dar poate ajunge pana la 23.750 pentru un Duster diesel…

- Te deranjeaza cand cineva se uita peste umar in telefonul tau? Se pare ca Apple a gasit solutia. Compania din Cupertino a depus o cerere de brevet pentru o tehnologie care este capabila sa faca diferenta intre detinatorul telefonului si persoanele care se uita pe furis la ecranul dispozitivului.…

- Ca urmare a recomandarilor transmise de autoritati de a nu mai calatori in Romania in perioada urmatoare, in mod deosebit in perioada sarbatorilor pascale si raspunzand ingrijorarilor a numerosi romani aflati in Italia si Spania, tari cu importante comunitati romanesti, Smith&Smith comunica:…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca o penurie mondiala de echipament de protectie este in curs, in contextul in care epidemia noului coronavirus chinez continua, cu 630 de decese confirmate si peste 30.000 de persoane bolnave. "Lumea se confrunta cu o lipsa cronica de…

- Procurorul sef european, Laura Codruta Kovesi, cere membrilor Comisiilor pentru libertati civile (Comisia LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European, un buget mai mare pentru Parchetul European si o schema de personal mai mare. Motivul: estimarile preliminare financiare pentru…