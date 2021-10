Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a lansat marti cea mai recenta aplicatie a sa, ''Click to Pray'', oferind un planificator personal printre noile functii pentru ceea ce se spera ca va fi o ''experienta de rugaciune'' imbunatatita in contextul unei lumi in continua miscare, relateaza Reuters. Intr-o mini-versiune…

- Un avion Air India a ramas blocat sub un pod din capitala Delhi. Video-ul care a viralizat pe internet, scrie BBC. Avionul scos din uz ar fi fost vândut și a ramas blocat în timp ce era transportat de catre noii proprietari. Într-un clip video postat pe Twitter…

- Papa Francisc i-a indemnat, duminica, pe crestinii din lumea intreaga sa se roage si sa tina post pentru a ii cere astfel lui Dumnezeu sa aduca pacea si coexistenta in Afganistan, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Adresandu-se credinciosilor catolici si turistilor prezenti in Piata Sf.…

- Papa Francisc a criticat duminica la Vatican, in timpul slujbei ''Angelus'', atitudinea egoista si specula in cadrul societatilor, relateaza agentia DPA, informeaza Agerpres. ''O societate centrata pe interese si nu pe persoane este o societate care nu genereaza viata'', a rostit liderul Bisericii…

