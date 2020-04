Aplicaţia care să arate dacă am intrat în contact cu persoane infectate cu COVID 19 ar putea fi lansată săptămâna viitoare Initiativa propune pastrarea unei evidente a momentului in care un smartphone intra in raza de actiune a altui dispozitiv, astfel incat, in cazul in care o persoana este testata pozitiv , oamenii din jurul sau cu risc de infectie sa poata fi identificati rapid, informeaza News.ro. Capacitatea de a urmari mai precis persoanele cu risc de infectie ar putea face posibila ridicarea restrictiilor la nivel national, care au dus la oprirea activitatilor economice in multe tari. Initiativa europeana, denumita Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, survine utilizarii cu succes… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

