Stiri pe aceeasi tema

- ”2Performant, companie romaneasca de tehnologie, anunta intentia de listare pe piata AeRo a Bursei de Valori Bucuresti in a doua jumatate a anului 2020. Compania are un potential ridicat de crestere, fiind direct conectata la dezvoltarea comertului online si la evolutia marketingului digital. Pentru…

- Probabil ai auzit in jurul tau sau, din ce in ce mai mult, pe la știrile mondene, despre o aplicație folosita din ce in ce mai mult și in Romania. Sa aflam, așadar, mai multe lucruri despre TikTok.

- O noua declaratie pe propria raspundere trebuie completata Aplicația a fost facuta pentru cei care vin in Romania, pentru a ușura sosirile pe aeroporturi. Cei care aterizeaza aici iși introduc datele solicitate, inclusiv adresa unde se vor izola la domiciliu, daca este nevoie - adica daca nu vin…

- Anamaria Prodan (47 de ani), unul dintre cei mai importanți agenți de jucatori din Romania, a fost invitata emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” din aceasta saptamana. Aceasta a pomenit pe toata durata emisiunii numele „Steaua” atunci cand facerea referire la echipa patronata de Gigi Becali. Moderatorul…

- Fintech-ul lituanian Paysera a lansat astazi IBAN-urile individuale in lei pentru clientii romani, atat persoane fizice, dar si persoane juridice, in urma parteneriatului incheiat cu Libra Internet Bank. Clientii Paysera pot obtine IBAN-ul romanesc fara nicio deplasare la banca, 100% online.…

- Prezentatoarea a acordat recent un interviu in care a vorbit deschis despre salariul primit de la Antena 1 . Vedeta a facut dezvaluiri despre salariul pe care il primește la „ Acces Direct ” și a marturisit in ce fel este platita, acum ca seria cu Vulpița efectiv a explodat in Romania și a fost urmarita…

- Programul IMM INVEST Romania, cel mai mare program dedicat IMM -urilor din ultimii 30 de ani, a fost lansat astazi. Portalul www.imminvest.ro a fost deschis pentru aplicantii IMM la ora 9.00, in data de 28.04.2020. Inca din primele minute de la deschiderea aplicatiei, un numar impresionant de IMM -uri…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat vineri lansarea programului IMM Invest pentru sprijinirea companiilor mici si mijlocii din Romania, care vor putea accesa credite garantate de stat, fara comisioane si dobanzi, de pana la 800.000 de euro. Potrivit ministrului, banii vor putea fi folositi…