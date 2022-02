Este vorba de Spotify, care va lua masuri pentru combaterea dezinformarii in legatura cu Covid-19 pe platforma, a anuntat duminica gigantul suedez de muzica online, potrivit AFP. Numarul unu mondial in streaming muzical va introduce in special link-uri in toate podcasturile privind Covid, care sa ghideze utilizatorul catre informatii si surse stiintifice, a anuntat, intr-un comunicat, PDG si fondatorul Daniel Ek. „Pe baza feedback-ului din ultimele cateva saptamani, a devenit clar pentru mine ca avem obligatia de a face mai mult pentru a oferi echilibru si acces la informatii acceptate pe scara…