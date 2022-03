APIA: Start pentru Campania de primire a Cererilor Unice de Plată 2022 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2022, iar fermierii pot depune solicitari in perioada 1 martie – 16 mai 2022. Potrivit unui comunicat de presa al Agentiei, cererea se depune prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, cum este prevazut in Manualul de utilizare IPA-Online (accesibil in aplicatie), fara a se prezenta la Centrele judetene/locale APIA, tinand cont de conditiile impuse de pandemia COVID-19. Fermierii pot completa o singura Cerere Unica de Plata, chiar daca se utilizeaza suprafete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

