APIA primeşte cereri de plată pentru ajutorul de stat privind prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste de luni cereri de plata aferente anului 2020 pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite". "In conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 51/19.02.2020, Cererile de plata se vor depune la Centrele judetene APIA si al Centrului Municipiului Bucuresti, pana la data de 15 mai 2020, de catre beneficiarii care au depus Cereri de sprijin in cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017 sau/si 3/2018", spun reprezentantii APIA. Beneficiarii care vor depune cererile de plata dupa data de 15… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

