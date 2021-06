APIA plăteşte ajutorul de stat pentru creşterea animalelor pentru 206 beneficiari Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) plateste ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor pentru 206 beneficiari iar suma totala autorizata la plata este de 23,62 milioane de lei, informeaza institutia printr-un comunicat remis marti AGERPRES.



Astfel, pentru 63 de solicitanti sunt achitate diferentele aferente serviciilor prestate pentru lunile noiembrie si decembrie 2020, pentru specia taurine, in suma de aproximativ 3,84 milioane de lei.



In acelasi timp, pentru un numar de 143 solicitanti sunt platite cererile aferente serviciilor prestate…

Sursa articol: agerpres.ro

