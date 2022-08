Crescatorii de animale care doresc sa acceseze credite bancare pot primi, incepand din 8 august, adeverinte din partea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis vineri AGERPRES, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA elibereaza o adeverinta care atesta depunerea de catre beneficiar, in Campania 2022, a Cererii unice de plata pentru schemele de ajutoare nationale tranzitorii si/sau sprijin cuplat in sectorul zootehnic, precum si numarul de animale confirmate in urma efectuarii unui prim control administrativ. Totodata, prin adeverinta…