APIA a plătit 2,72 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cerere în campania 2019 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a continuat autorizarea la plata a fermierilor care au depus cerere de plata in campania 2019, suma totala platita pana in prezent depasind 2,72 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al APIA remis, luni, AGERPRES. "In paralel cu derularea in mediul online a Campaniei 2020 de primire a cererilor unice de plata in contextul limitarii raspandirii epidemiei de Coronavirus pe teritoriul Romaniei, pentru a veni in sprijinul fermierilor si a asigura un flux neintrerupt de capital, atat de necesar in aceasta perioada, Agentia de Plati si Interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

