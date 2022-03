Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui Ordin inițiat de catre Ministerul Agriculturii, depunerea cererilor unice de plata in anul 2022 se realizeaza on-line, prin utilizarea aplicației IPA on-line și a mijloacelor electronice de comunicații. In situații excepționale cererea unica de plata poate fi depusa prin prezentarea fermierilor…

- Economie Cererile de plata pentru Masura “Bunastarea animalelor” pot fi depuse pana pe 28 februarie februarie 15, 2022 12:18 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza potențialii beneficiari ca, in perioada 15 – 28 februarie 2022, pot depune la Agenția de Plați și Intervenție…

- Fermierii pot depune cererile de plata pentru Masura privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, in perioada 15 - 28 februarie 2022, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Cererea de plata poate fi completata online cu posibilitatea de a fi semnata electronic, potrivit…

- Sesiunea de depunere a proiectelor pentru submasura „Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”, componenta „Sprijin pentru investitii de modernizare in procesarea/marketingul produselor agricole”, din cadrul PNDR, a fost prelungita pana pe data de 7 februarie 2022, a anuntat…

- Peste 2.600 de producatori care s-au inscris, in acest an, in programul de susținere a producției de legume in spații protejate pentru obținerea ajutorului de 2.210 euro/1.000 mp au fost respinși de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, deoarece nu au indeplinit condițiile de eligibilitate.…

- Reluarea programului Tomata, dar și un program de susținere a cultivatorilor de legume in spații protejate in ciclul doi de producție se numara printre prioritațile Ministerului Agriculturii pentru anul trecut, a anunțat Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, la deschiderea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a fost adoptata de catre Camera Deputaților inițiativa legislativa de modificare și completare a Legii cooperației agricole. Inițiativa a fost...

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anunțat ca pe parcursul lunii decembrie pot sa fie depuse cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2022. Depunerea se realizeaza la centrele judetene…