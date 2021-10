Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore de la anunțul desemnarii, Nicolae Ciuca a lansat un apel catre "toti actorii politici responsabili" sa sustina formarea noului guvern astfel incat Romania sa depaseasca criza medicala si pe cea economica.

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, lanseaza un apel catre toți parlamentarii pentru a susține formarea guvernului, deoarece Romania trece „printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa...

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a lansat un apel, joi, catre ”toti actorii politici responsabili” sa sustina formarea noului Guvern astfel incat Romania sa depaseasca ”cat mai curand” criza medicala si pe cea economica. “Tara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta.…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca a transmis ca va chema toti actorii politici responsabili pentru sustinerea formarii Guvernului, argumentand ca Romania are nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a trece atat criza sanitara, cat si cea economica.

- Nicolae Ciuca, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru, face apel la „toți actorii politici responsabili” sa susțina formarea guvernului sau pentru ca Romania sa depașeasca rapid criza medicala și cea economica.

- Prmierul desemnat, Nicolae Ciuca, face apel la responsabilitatea tuturor forțelor politice sa susțina formarea noului guvern, pentru depașirea crizelor prin care trece țara. “Țara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta. De aceea, chem toți actorii politici responsabili…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru funcția de premier, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a facut pe pagina de Facebook un apel public la partidele politice sa sprijine prin votul din Parlament guvernul pe care il va propune. „Țara noastra trece printr-una din cele mai dificile…

- Dacian Cioloș este aproape de a „rezolva” negocierile cu PNL printr-o simpla postare pe Facebook. Vorbind despre spitalul inaugurat in oraș Victoria, premierul desemnat face o serie de afirmații la adresa celor care „stau in lumina reflectoarelor” din alte partide și considera ca felul in care a…