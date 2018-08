Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca statul paralel sustine Comisia de la Venetia, acesta fiind motivul pentru care raportul preliminar intocmit de Comisie este atat de critic. "V-ati intrebat de ce recentul Raportul 'critic' al Comisiei este unul…

- SUA au sarbatorit pe 4 iulie ziua naționala, dar nu toata lumea a fost fericita. Facebook a cenzurat Declarația de Independența a SUA, pe motiv ca indeamna la ura, scrie The Next Web . Cum s-a intamplat pocinogul? Un ziar local din Texas, numit Liberty County Vindicator a decis sa celebreze 4 iulie…

- Parlamentul European este așteptat sa voteze joi in cazul Directivei privind Dreptul de Autor in Piata Unica Digitala, inițiativa care ar putea da posibilitatea ziarelor, revistelor și altor publicații de presa din mediul online sa aiba aceleași drepturi ca producatorii de muzica, de film și de televiziune.…

- Toți cei 751 de parlamentari europeni vor decide la Strasbourg, pe 5 iulie, prin vot, daca aproba Directiva privind Drepturile de autor pe Piața Unica Digitala. De fapt, vor fi supuse votului cele mai disputate articole care vizeaza drepturile de autor, recunoașterea drepturilor conexe ale editorilor…

- Cotele de piata in Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protecție a dreptului de autor (copyright), anunta Reuters.Noile…

- Cotele de piata în Europa ale Google, Facebook, Microsoft si ale altor mari companii ar putea avea de suferit de pe urma votarii de catre Comisia pentru Afaceri Juridice din cadrul Parlamentului European a unor regulamente mai dure de protectie a dreptului de autor

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa, mulțimile din…

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa,…