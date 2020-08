Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți intelectuali din Timișoara, neafiliați politic, au semnat online o scrisoare de susținere a candidatului USR/PLUS la alegerile locale, aceștia argumentand ca, in contextul votului dintr-un singur tur care favorizeaza primarii in funcție, e necesar ca timișorenii sa iși concentreze voturile…

- Tribunalul București a dat sentința in dosarul DIICOT in care unul dintre cei mai grei traficanți de cocaina din Timișoara, Milorad Mladenovici, zis ”Bosanaț” a fost trimis in judecata pentru trafic internațional de droguri și alte infracțiuni. Mladenovici ii avea printre clienți și pe Lucian Boncu.…

- Haosul institutional ia amploare. Unii dintre cei care ar trebui sa ne protejeze sanatatea, ne-o pun in pericol. Mint pacientii, dar mint si persoane din institutiile de sanatate. Un caz e cel al unui brancardier din Timisoara.

- Candidatul USR-PLUS la alegerile pentru Primaria Timișoarei, Dominic Fritz, spune, in cadrul unui interviu acordat luni pentru Digi24.ro, ca in orașul din Banat nu exista o alianța cu PNL, care il susține pe actualul edil Nicolae Robu, deoarece USR-PLUS nu face „alianțe cu orice preț”. Despre alte alianțe…

- POIANA RUSCA – Dupa vreun kilometru de la iesirea din Tereva spre Caransebes daca faci dreapta, spre Rusca-Teregova si mergi putin mai departe, ajungi la Pensiunea Wittmann, un loc despre care se spun multe, dar si mai multe au de spus despre ei oamenii de aici! Sau cea care a mai ramas, Ruxanda Wittmann,…

- Pacientii vindecati fie refuza sa doneze plasma, fie vin prea tarziu si nu mai au anticorpi, spun medicii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, care fac un apel disperat catre cei salvați: „Donați plasma! Ajutați-ne sa salvam cat mai multe vieți”. De cand au inceput tratamentul cu plasma si pana…

- Claudiu Mihaescu, un producator de incaltaminte din Timișoara a decis sa adune bani la bugetul pentru alegerile locale din septembrie prin vanzarea de pantofi in culorile Alianței USR-PLUS.

- E conflict in PNL Timiș, acolo unde Nicolae Robu, primarul Timișoarei și liderul formațiunii, e luat la rost de Alin Nica, primarul PNL din Dudeștii Noi, ales candidat al PNL la șefia CJ Timiș. Nica e de altfel unul din cei mai aprigi critici ai lui Robu. Marul discordiei e Asociația Timișoara Capitala…