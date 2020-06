Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii muntelui sunt sfatuiți sa nu iși programeze ture montane in Retezat in acest weekend. Apele au rupt asfaltul, o porțiune de drum s-a surpat, iar nivelul Lapușnicului Mare a crescut...

- Reprezentantii Apelor Romane spun ca unda de viitura de pe raul Jiu a ajuns in Gorj si se deplaseaza catre judetul Dolj. Specialistii estimeaza ca debitul care va fi inegistrat vineri seara la Rovinari va ajunge in 13 ore in judetul Dolj, la statia de la Filiasi, cu un nivel de 2,6 metri.”In…

- Apele involburate au facut doua victime - o femeie de 75 de ani din Vaslui si un barbat din Bihor. In 19 judete sunt sute de case distruse, gospodarii inundate si drumuri rupte. Mai multe persoane din Alba, Caras-Severin si Bihor au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele.

- Locuitorii din Rachita, comuna Sasciori (județul Alba), se considera in pericol in cazul unei noi viituri precum cea care a maturat satul in urma cu un an. Oamenii spun ca intre timp, nu s-a facut nimic din ce se așteptau: canalizare, dig, și alte investiții. VIDEO: La fiecare ploaie mai serioasa,…

- Peste 5000 de oameni din raionul Florești vor avea apa potabila la robinet. Este vorba despre locuitorii comunelor Cuhureștii de Sus și de Jos, unde a fost construita o retea moderna de apeduct.

- Județul Gorj se confrunta cu o alerta de gradul zero, dupa ce doua femei au fost infectate cu noul coronavirus. Odata ce s-au aflat rezultatele testelor, sute de oameni au fost plasați in izolare la domiciliu!

- Scandal urias intr-unul dintre cele mai sarace cartiere din Valea Jiului. Localnicii au iesit in strada, pentru a asista la „spectacolul” oferit de doi oameni care amenintau ca se sinucid.