Apel umanitar lansat de unul din cei mai vechi arhidiaconi de la Catedrala Mitropolitana Unul din cei mai vechi arhidiaconi de la Catedrala Mitropolitana din Bucuresti a lansat un apel zilele trecute prin intermediul site-ului marturieathonit.ro pentru a reusi sa adune suma necesara tratamentului de care are nevoie fiica sa Irene, diagnosticata cu Leucemie acuta mieloblastica . „Sunt Arhidiaconul Mihail Buca. Cei mai mulți ma cunoașteți de la Catedrala Patriarhala, unde slujesc din 1997. Sunt fondatorul și dirijorul Grupului Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Romane și tatal a cinci copii. Alaturi de soția mea, Daniela, Dumnezeu ne-a binecuvantat, in casnicia noastra, cu Nicolae, Maria,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare, ramane in arest in Grecia. Sorin Oprescu ramane in arest pana cand va fi luata o decizie in privința extradarii lui in Romania. Oprescu a fost chemat in aceasta dimineața in fața unei instanțe care l-a intrebat daca vrea sa…

- Cu doua zile inaintea numirii oficiale a lui Daniel Dinu la conducerea DRDP București, soția sa, Elena Dinu (deputat PSD de Giurgiu) declara, public, ca implicarea sa in numirea soțului „nu este anormala”. Zvonurile vehiculate in presa privind numirea lui Daniel Dinu la șefia DRDP București s-au confirmat.…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu vine cu o reacție la incendiul care a avut loc, marți dimineața, la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitala. „Imaginile de mai jos sunt puțin mai vechi de un an. Momentul: la o luna dupa preluarea mandatului de ministru al sanatații. Locul: Incendiul de atunci…

- Incident șocant, astazi dimineața, la Ambasada Rusiei de la București. O mașina a intrat in porțile ambasadei, dupa ce șoferul a strigat anterior ca va produce ceva grav. In urma impactului, persoana aflata la volan a murit carbonizata. La fața locului se afla numeroase echipaje de poliție, SMURD și…

- In campania electorala aparea, alaturi de Elena, frumoasa lui soție, in fotografii dintr-un apartament normal, cum poate mulți ucraineni locuiesc. Conform declarației de avere a lui Volodimir Zelinski, el și soția sa dețin trei apartamente – doua in Kiev, de 131,9 și 284 mp, și unul in Crimeea, de 129…

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare, local…