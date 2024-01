Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin de urgența la stingerea unui incendiu, in localitatea Ardud, județul Satu Mare. ,,Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma la lichidarea unui incendiu care se manifesta la nivelul acoperișului unei case de locuit din localitatea…

- Doua incendii la Braești și Avrameni. Doua familii au fost la un pas sa ramana fara casa in plina iarna. Cauza probabila Casele a doua familii din localitațile Braești și Avrameni au fost in pericol, in aceasta dimineața, din cauza coșurilor de fum necurațate de funingine. Evenimentele s-au produs in…

- Locatarii unui bloc cu cinci etaje din municipiul Edineț traiesc printre mucegai, cirpe și vase in care string apa atunci cind ploua. Totul pentru ca furtuna din vara anului trecut le-a smuls acoperișul. Doar cei care au avut bani au reușit sa-l repare. Maria Ceropita locuiește de una singura, iar mai…

- Acoperișul unei case din comuna Salva a fost afectat miercuri de un incendiu, care a izbucnit din cauza unui scurt-circuit electric. Pompierii militari nasaudeni au intervenit astazi la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, in regim de inalțime parter plus etaj, in localitatea Salva. Potrivit ISU…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la o casa din Aradul Nou, cartier al municipiului Arad. Pompierii au intervenit de urgenta la fata locului, de unde au extras o femeie aflata in dormitorul cuprins de flacari. Victima prezenta arsuri pe o suprafata mare din corp si a fost transportata la…

- Pompierii militari si voluntari au intervenit luni dimineața la un incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Maieru. Intervenția a fost sprijinita de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența din Maieru și Rodna. Intervenția a durat aproximativ patru ore și, din fericire, nu au fost inregistrate…

- O noapte rea, o secunda și o scanteie a lasat o tanara familie din Chiuzbaia fara acoperiș deasupra capului in plina iarna. HAIDEȚI SA-I AJUTAM In noapte de 4 spre 5 decembrie, un incendiu izbucnit la o gospodarie din Chiuzbaia a lasat o familie cu doi copii fara acoperiș deasupra capului in plina iarna…

- Sfarșit tragic pentru o femeie de 70 de ani din județul Satu Mare. Aceasta a murit, miercuri, dupa ce a cazut in fantana adanca de 15 metri, din curtea casei. Pompierii și un echipaj medical chemați in ajutor nu au mai putut face nimic pentru salvarea batranei. Trupul neinsuflețit al femeii a fost dus…