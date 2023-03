Apel împotriva închiderii Carierei Jilț Sud Unul dintre sindicaliștii din Complexul Energetic Oltenia(CEO) face un apel public impotriva deciziei de a fi inchisa in acest an Cariera Miniera Jilț Sud. Acest lucru ar trebui sa se intample pana la finalul acestui an, potrivit Planului de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia și sindicalistului Vasile Tivig. Acesta este și salariat al Carierei Jilț Sud. „Au și fost trimise la cariera planurile de inchidere. Planul de restructurare merge mai departe. Este pacat ce se intampla la Jilț Sud. Planificarea spune ca pana la finalul anului trecuie sa se inchida și sa fie menținuta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) se menține cu o producție de sub o mie de MWh in Sistemul Energetic Național. Producția este sub media ultimilor doi ani. Prin urmare și vanzarile sunt afectate din cauza producției relativ reduse de energie electrica. In momentul de fața, Complexul Energetic Oltenia…

- Zeci de bolovani s-au desprins dintr-un perete de piatra, la Cariera Rosiuta, in judetul Gorj, si au pus in pericol muncitorii si utilajele, scrie ziarul local GorjOnline. Oamenii s-au retras cat de mult au putut din zona si au privit neputinciosi cum bucatile de piatra ajung catre utilaje.Incidentul…

- Un mal de pamant s-a prabușit la Cariera Roșiuța, din cadrul Complexului Energetic Oltenia. O parte a pamantului a ajuns ieri peste o banda transportoare. Mai mulți mineri se aflau in zona cand a aparut fisura in malul de pamant. Oamenii s-au indepartat la timp de malul de pamant. In cele din urma acesta…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) cumpara acum piatra sparta pentru amenajarea drumurilor interioare din carierele miniere. Este nevoie de piatra de cariera și concasata de anumite dimensiuni, respectiv sort de 40 – 63 de milimetri. Bugetul este de aproape un milion de lei. Piatra sparta va fi livrata…

- Zeci de mineri care lucreaza la Cariera Jilț au protestat, luni dimineața, refuzand sa intre in cariera. Oamenii s-au adunat in fața sediului și discuta cu reprezentanții din conducere care incearca sa ii convinga sa iși reia munca. „In tanchetele care fac transportul acum avem voie sa ne urcam sau…

- Corpul de control al Ministerului Energiei a inceput verificari la Complexul Energetic Oltenia, in urma accidentului in care și-au pierdut viața trei salariați și alți alți 10 au ajuns la spital. La nivelul Carierei Miniere Jilț Sud mai sunt in derulare alte doua anchete. Una este a Inspectoratului…

- Trei mineri și-au pierdut viața și alți zece au fost raniți marți, intr-un accident de munca la cariera Jilț Sud , din Complexul Energetic Oltenia. Mașina in care se intorceau de la o intervenție tehnica s-a rasturnat de pe un podeț. Una dintre cele trei victime decedate, cea mai tanara, avea doar 29…

- Guvernul a aprobat, miercuri, amanarea pana la data de 1 octombrie 2023 a inchiderii grupurilor energetice pe baza de lignit Rovinari 3 si Turceni 7 si a exploatarilor miniere aferente acestora, apartinand Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…