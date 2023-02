Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de doar 20 de zile a fost scos in viața din ruinele unei case daramate de cutremurul de luni din Turcia. Momentan, nu se stie daca a mai supravietuit cineva din familia lui, informeaza Metro.co. Salvatorii au fost fotografiați ținandu-l in brațe pe baiețelul Kerem Agirtas, in timp ce cautau…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter, care a zguduit luni sud-estul Turciei si nordul Siriei vecine, a ucis peste 12.000 de persoane in total, potrivit unui nou bilant furnizat de oficiali si salvatori, relateaza AFP. In zonele din Siria controlate de guvern au fost ucise 1.262 de persoane…

- Sunt misiuni extreme de cautare și salvare in Turcia și Siria dupa cutremurul devastator. Este a treia zi critica pentru cei care inca sunt sub daramaturi in viața. Echipele de romani lucreaza cot la cot cu salvatori de toate naționalitațile care sunt in Turcia. Aceștia au gasit copii in viața și dupa…

- Operațiuni de salvare sunt in desfașurare in mare parte din sudul Turciei și in nordul Siriei, in urma cutremurului dezastruos de luni dimineața. Erdogan a declarat stare de urgența in 10 provincii, timp de 3 luni. Cel puțin 6.000 de oameni au murit, potrivit celor mai recente date. Salvatorii fac eforturi…

- Salvatorii cauta in continuare supravietuitori a doua zi dupa seismul puternic de 7,8 grade, urmat de peste 180 de replici, al caror bilant in continua crestere depaseste acum 5.000 de morti in Turcia si Siria. Echipele de cautare-salvare venite din toata lumea se afla intr-o adevarata cursa contracronometru,…

- Echipele de salvare au lucrat in noaptea de luni spre marți pentru a elibera persoanele prinse sub daramaturile cladirilor din sudul Turciei, in timp ce bilanțul victimelor cutremurului a crescut la aproape 3.000 de morți in Turcia și la cel puțin 1.444 in Siria, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Doua cutremure au lovit Turcia in regiunea Gaziantep, la granița cu Siria. Presa din Turcia scrie ca un fotbalist, Christian Atsu, care a jucat la Chelsea, și directorul sportiv de la Hatayspor au ramas prinși sub daramaturile celor doua cutremure de pe teritoriul Turciei.Cautarile continua pentru salvarea…