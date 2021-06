Apel din lumea culturii pentru repatrierea "imediată" a copiilor francezi reținuți în Siria Aproximativ 120 de personalitați din mediul academic și cultural solicita Franței sa &"repatrieze imediat&" copiii francezi reținuți împreuna cu mamele lor în taberele siriene pentru combatanți ISIS unde &"pier încet&", potrivit Le Monde.



"Acești copii sunt nevinovați. Nu au ales sa mearga în Siria sau sa se nasca într-o zona de razboi sau în aceste tabere", subliniaza în acest apel semnatarii, printre care actrițele Sandrine Bonnaire și Audrey Fleurot, regizorii Ariane Mnouchkine și Jean-Michel Ribes sau regizorii Costa Gavras, Claude… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

