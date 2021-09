Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum cațiva ani furturile de lemn erau la ordinea zilei, gaterele fiind peste tot in anumite localitați din județ, acum locurile unde se poate taia lemn sunt mult mai puține. Se fura lemn in Maramureș, dar nu atat cum se fura acum 10 ani, iar acest lucru se datoreaza și faptului ca orice transport…

- Primaria Brașov a publicat lista finala a proiectelor de mediu ce vor fi cofinanțate in cadrul Forumului Orașelor Verzi, din bugetul local. Decizia comisiei, in urma calculului punctajelor, a fost de finanțare a 6 proiecte, dintre care unul a fost retras de inițiatori. Cele cinci proiecte caștigatoare…

- Daca sunteti victima unei agresiuni in familie si nu numai, sesizati Politia, sub orice forma o puteti face. Este doar unul dintre sfaturile pe care e bine sa le urmati. Cinci lucruri simple v-ar putea ajuta in astfel de situatii.

- Politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au fost sesizati cu privire la disparitia lui R.E., de 13 ani, din orasul Cernavoda.In cursul zilei de astazi, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au fost sesizati cu privire la disparitia lui R.E., de 13 ani, din orasul…

- Incidentul a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. La cateva ore dupa ce fiica Marianei Marcovici a fost externata de la Spitalul de Psihiatrie, aceasta a disparut, in timp ce era la plimbare cu mama ei. Femeia a sunat la 112 sperand sa gaseasca sprijin.Dialog dispecer - Mariana MarcoviciMama: I-am…

- Incidentul a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. La cateva ore dupa ce fiica Marianei Marcovici a fost externata de la Spitalul de Psihiatrie, aceasta a disparut, in timp ce era la plimbare cu mama ei. Femeia a sunat la 112 sperand sa gaseasca sprijin.Dialog dispecer - Mariana MarcoviciMama: I-am…

- Polițiștii din Dolj fac duminica verificari in trafic dupa ce au fost sesizați ca in comuna Sadova se face transport electoral. Potrivit IPJ Dolj, politistii au fost sesizati prin apel la 112 de catre un barbat de 42 ani, din Craiova, cu privire la faptul ca in fata unei sectii de votare din…