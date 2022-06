Apartament cuprins de flăcări. Două persoane au ajuns la spital Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un apartament aflat intr-un bloc din Deva. Fumul dens degajat de incendiul provocat de o lumanare lasata aprinsa in locuința goala a inundat intreaga scara, pana la etajul 4. Doua persoane au fost intoxicate cu fum și au ajuns la spital. Pomperii din Deva au […] Articolul Apartament cuprins de flacari. Doua persoane au ajuns la spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

