Ana Maria Markovic, croata considerata cea mai frumoasa fotbalista din lume, a suferit o accidentare la genunchi in primavara și a fost nevoita sa stea cateva luni departe de gazon. Acum, ea le-a facut o surpriza fanilor și s-a intors pe teren, dar nu pentru un meci. Unde a fost surprinsa cea mai frumoasa fotbalista […] The post Apariție de senzație pentru cea mai frumoasa fotbalista din lume. Cum a fost surprinsa Ana Maria Markovic appeared first on Playtech Știri .