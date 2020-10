Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii suspecti sau confirmati pozitiv cu SARS CoV-2 nu vor mai astepta in ploaie in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) ca sa fie consultati de un medic al Spitalului Clinic Judetean din Sibiu, ci vor fi adapostiti in doua corturi, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii, potrivit…

- Curtea de Apel din Craiova a decis marți ca tarifele pentru apa și canal pa Targu Jiu au fost majorate ilegal. In urma cu un an și jumatate Aparegio Gorj aplica o majorare de 10% la tarifele pentru serviciile furnizate. Primaria Targu Jiu a contestat in instanța majorarea și a avut caștig de cauza la…

- Wizz Air lanseaza noi curse din Romania catre Marea Britanie. Prețurile biletelor pornesc de la 89 lei Operatorul aerian Wizz Air a anunțat, luni, doua noi rute de la Iași și Craiova spre Birmingham in Marea Britanie, incepand din 23 și 24 octombrie 2020. Potrivit unui comunicat al companiei, biletele…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova a informat, vineri, ca politistii au fost sesizati joi seara, prin apel la 112, asupra faptului ca in exteriorul unei institutii publice din localitatea Podenii Noi a avut loc un conflict verbal spontan intre patru barbati. "Din cercetari a rezultat…

- Ședința de judecata in dosarul de condamnare a fostului președinte al Consiliului de Administrație al Bancii de Economii, Ilan Șor – programata pentru 2 septembrie, la Curtea de Apel Cahul – a fost aminata. O noua ședința a fost fixata pentru 7 septembrie, transmite IPN. Instanța menționeaza ca ședința…

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut, joi, o contestatie depusa de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, fostul lider PSD solicitand sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. ”Doamna președinta, sunt…

- Primaria Gornet, care a obtinut la Curtea de Apel Bucuresti anularea ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a unui sat component, renunta la recursul formulat impotriva sentintei initiale, motivand ca localnicii vor formula actiuni in pretentii…

- SENTINTA… Curtea de Apel Iasi a dat sentinta in dosarul in care Constantin Gabriel Dita a fost trimis in judecata dupa ce si-a macelarit concubina si pe tatal acesteia. Instanta de judecata a decis ca barbatul sa fie condamnat la 27 de ani de inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara de interzicere…