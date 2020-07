Stiri pe aceeasi tema

- Peste 83 la suta din romani au raspuns ca fenomenul coruptiei este raspandit „total” in tara noastra, iar 48 la suta sunt de acord ca acest flagel a crescut in ultimii trei ani, arata datele celui mai recent sondaj Eurobarometru, dat publicitatii miercuri de Comisia Europeana.

- Tot mai multi copii primesc „bani de buzunar” de la parinti pe card. Copiii pot sa-si faca un card de debit inca de la 14 ani, la unele banci noteaza Mediafax.Parinții moderni stiu deja ca tot mai multi adolescenti prefera sa primeasca banii de cheltuiala pe card. Stie acest lucru si…

- Pentru ca in loc sa-i ajute pe fermierii romani este in avantajul marilor retaileri, seful agriculturii vrea modificarea Legii 28/2020. Este dispus sa ajunga pana la CE daca nu va reusi modificarea in regim de urgența.

- Un nou obicei de consum a aparut in viața noastra odata cu apariția platformelor care ofera filme și seriale cat și cand vrem. Specialiștii l-au denumit ”binge-watching”, adica obiceiul de a sta ore in șir și a urmari episod dupa episod unul sau mai multe seriale. Cum ne afecteaza acest comportament,…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Vom aplica amenzile, pentru ca altfel cum facem diferenta intre cei 98% dintre cetatenii romani care sunt corecti și cei 2% care nu respecta legea Luni, 18 mai, intr-o emisiune la B1TV, primul ministru Ludovic Orban a declarat ca desi cuantumul amenzilor s-a micsorat fata…

- Legea nr. 201/ 2016 care transpune Directiva privind produsele din tutun (2014/40/UE) a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 2016. Ea stabileste normele care reglementeaza fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe. Interdictia asupra tigarilor mentolate…

- Omenirea se confrunta cu pandemia de coronavirus și medicii lupta cot la cot cu oamenii de știința pentru a gasi un vaccin sau un tratament menit scape țarile de Covid-19. Totuși, descoperirile recente arata ce efecte are coronavirusul asupra creierului pacienților.

- Cercetatorul Mihai Netea si o echipa de specialisti olandezi investigheaza in ce masura vaccinarea cu BCG (Bacil Calmette-Guerin), popular cunoscut ca vaccinul anti-tuberculoza, ne poate proteja de COVID-19.