- Un protest are loc, la aceasta ora, in fața Spitalului Orașenesc Cugir, dupa ce un medicul urolog Eugen Brindaș a anunțat ca demisioneaza. Situația in unitatea medicala ramane, in continuare, una tensionata. Mai multe persoane au venit in fața spitalului pentru a-l susține pe medicul urolog Eugen Brindaș,…

- „Caravana de bine” a Crucii Roșii Romane a poposit la Chiliile timp de doua zile, iar peste 400 de localnici din cele șase sate ale comunei au fost consultați de șase medici și zeci de asistenți medicali și voluntari ai Crucii Roșii Buzau. Criza de medici de familie din satele izolate face ca mulți…

- Nota de plata pentru criza energetica din Europa se apropie de 800 miliarde de euro, au anuntat luni cercetatorii, cerand tarilor sa fie mai orientate in cheltuielile lor pentru solutionarea crizei energetice, transmite Reuters, citeaza digi24.ro.

- Situație grava la Glodeanu Siliștea, pe drumul județean intre Hanul Ovidiu și Casota, unde mai multe autovehicule au ramas blocate din cauza faptului ca drumarii responsabili de zona nu au acționat. Pe moment, problema a fost rezolvata cu ajutorul unui autoutilaj trimis in zona de primarul comunei,…

- A doua etapa a Cupei Mondiale de schi alpin, programata la Garmisch-Partenkirchen (Germania), in 28 si 29 ianuarie a fost anulata din cauza lipsei de zapada, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Schi (FIS). Dupa ce a organizat un slalom masculin pe 4 ianuarie, statiunea germana urma sa gazduiasca…

- „Din 2004 pana in 2023 am avut o romani care nu a avut politicieni. Contractul de privatizare al OMV nu s-a respectat. Situația continua pana azi, cu un ministru al energiei care semneaza contracte in favoarea OMV.In loc sa modernizeze stații și sa privatizeze Arpechim, l-a distrus. Suma de 3 miliarde…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, la aceasta ora, activitatea feribotului de la Molovata, care face legatura intre cele doua maluri ale Nistrului, este intrerupta. Cauza este vintul puternic. Activitatea va fi reluata atunci cind vor permite condițiile climaterice.

- Intreruperi in furnizarea apei potabile din cauza lipsei de energie electrica la stațiile de pompare Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Baia Mare anunța mai multe intreruperi in alimentarea cu energie electrica, pentru efectuarea unor lucrari la instalațiile și rețelele electrice in ziua…