Apararea antiaeriana siriana a doborat rachete ce au vizat baza aeriana Shayrat din provincia Homs luni noaptea tarziu, a informat televiziunea de stat siriana, citata de agentia Reuters. Televiziunea mentionata a prezentat imagini ale unei rachete lovite in aer deasupra bazei aeriene, la numai cateva zile dupa atacul efectuat de SUA, Marea Britanie si Franta asupra unor obiective siriene, ca represalii la un presupus atac chimic la Douma, in apropierea Damascului. Contactat de Reuters, Pentagonul a aratat ca "nu exista o activitate militara americana in acea zona la acest moment". "Nu avem detalii…