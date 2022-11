Apar primii donatori în campania de Crăciun a ZdI, de ajutorare a prichindeilor din satul Pietriş Cei 100 de copii de la Scoala din Pietris sunt nerabdatori ca Mos Craciun sa le aduca ghetute imblanite din piele, caciulite, manusi si fulare. Vor ca iarna aceasta sa fie diferita, sa nu mai simta frigul si greutatile, iar noi ne dorim sa ii vedem zambind. Campania de Craciun a Ziarului de Iasi exista de peste 15 ani, iar anul acesta continua cu elevii si copiii de gradinita din Pietris, pentru a le oferi un Craciun de neuitat. Cititi si: Start al Campaniei de Craciun a ZdI. Haideti sa-i scoatem din iarna pe prichindeii din Pietris! Unii dintre copii au de mers distante considerabile pana la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

