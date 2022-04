Apa și canalizarea, implementate simultan la Cerăt. Primarul vrea să schimbe fața comunei Primarul comunei Cerat vrea ca, prin proiectele implementate, administrația locala sa schimbe fața comunei și sa atraga investitori, astfel incat oamenii sa nu fie nevoiți sa se indrepte spre urban pentru locuri atractive de munca. In prezent, in comuna se desfașoara lucrari intense la doua proiecte majore. Unul dintre ele este cea mai importanta investiție din ultimele decenii. 1200 de gospodarii vor fi racordate la apa și canalizare „In acest moment, implementam in comuna Cerat, impreuna cu Compania de Apa, cel mai important proiect de la revoluție incoace, care va avea un impact major in dezvoltarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

